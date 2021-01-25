Политика

16:23 25.01.2021

Новый глава партии Меркель призвал освободить Навального и подтвердил позицию по "Северному потоку 2"

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Новый глава партии Меркель призвал освободить Навального и подтвердил позицию по "Северному потоку 2"

Новый глава партии "Христианско-демократический союз" Армин Лашет призвал российские власти освободить оппозиционера Алексея Навального и подтвердил свою позицию по "Северному потоку 2" - он поддерживает официальную линию Берлина.

"Мы поддерживаем позицию федерального правительства, которое выступает за освобождение Навального. Не Навальный должен сидеть в тюрьме, а преступники, которые совершили на него покушение", - сказал Лашет журналистам в понедельник.

По его словам, он также поддерживает и позицию правительства ФРГ по вопросу газопровода "Северный поток 2". Берлин считает этот проект экономическим с политической составляющей. Ранее в понедельник официальный представитель правительства Штеффефн Зайберт сказал, что после ареста Навального и акций протеста в России в минувшую субботу позиция правительства осталась прежней, согласно ей ситуация Навального не связана напрямую с "Северным потоком 2".

"Нужно иметь четкую позицию в том, что касается наших ценностей", - указал Лашет.

Теги: #навальный #лашет
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