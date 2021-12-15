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15:25 15.12.2021

В Европарламенте состоялась церемония вручения премии имени Сахарова, присужденной Навальному

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В Европарламенте состоялась церемония вручения премии имени Сахарова, присужденной Навальному

На пленарной сессии Европарламента (ЕП) в Страсбурге в среду состоялась церемонии вручения премии имени Андрея Сахарова "За свободу мысли" за 2021 год, присужденной российскому оппозиционеру Алексею Навальному.

Председатель Европарламента Давид Сассоли вручил премию дочери лауреата Дарье Навальной. Сассоли и Навальная выступили с речами перед депутатами. На церемонии был также Леонид Волков, руководитель штаба Навального.

Премия им. Андрея Сахарова "За свободу мысли" присуждается ежегодно лицам, которые внесли исключительный вклад в борьбу за права человека во всем мире. Первыми лауреатами были 1988 году южноафриканский борец против апартеида Нельсон Мандела (впоследствии президент ЮАР) и советский диссидент Анатолий Марченко. В прошлом году премия вручена инициаторам координационного совета белорусской оппозиции. Среди лауреатов этой премии - правозащитное общество "Мемориал", признанное в России иноагентом, которое получило ее в 2009 году.

Денежное выражение Премии Сахарова сейчас составляет 50 000 евро.

Теги: #навальный #премия_сахарова
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