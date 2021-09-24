Политика

09:31 24.09.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель выступает за запуск "Северного потока 2"

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Кандидат в канцлеры ФРГ от партии Меркель выступает за запуск "Северного потока 2"

Кандидат в канцлеры Германии от Христианско-демократического союза (ХДС) Ангелы Меркель Армин Лашет считает, что газопровод "Северный поток 2" нужно запускать.

"Да. Это экономический проект. Если мы откажемся от всех других источников энергии, то нам нужно будет больше газа", - сказал Лашет в четверг вечером в прямом эфире телеканала ARD в ходе последнего раунда предвыборных теледебатов.

По его словам, важнее то, что "Украине должны быть предоставлены геополитические гарантии в том, что Украина не будет от этого страдать". Речь идет о оговоренных транзитных поставках через Украину и после запуска нового газопровода.

"Если Россия будет ставить это под вопрос, то проект будет немедленно остановлен", - заявил Лашет.

Выборы в Германии пройдут 26 сентября.

Теги: #северный_поток_2 #хдс
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