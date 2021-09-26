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16:29 26.09.2021

Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет сложил избирательный бюллетень так, что стало известно, за кого он голосует

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Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет сложил избирательный бюллетень так, что стало известно, за кого он голосует

Кандидат в канцлеры от Христианско-демократического союза ХДС Армин Лашет неверно сложил бюллетень при голосовании - так, что стало известно, кого он выбрал, но голос все равно засчитали.

"Известный всей стране политик, как ожидалось, выбрал собственную партию. Влияния на избирателей тут не просматривается", - написал глава избирательной комиссии Германии Георг Тиель в "твиттере".

Тем не менее, голос Лашета будет засчитан.

Фотографию политика, на которой он опускает бюллетень в урну, опубликовали в воскресенье немецкие СМИ.

Избирательные участки в Германии открыты до 18.00 (19.00 по Киеву), граждане выбирают парламент страны.

Теги: #лашет #выборы #германия
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