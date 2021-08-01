Лашет пригрозил России санкциями, если она не прекратит оказывать давление на Украину

Кандидат в канцлеры Германии от консервативного блока ХДС/ Армин Лашет (Armin Laschet) пригрозил России санкциями, если она не прекратит оказывать давление на Украину через "Северный поток-2", передает Deutsche Welle.

"Если Россия снова агрессивно вести себя по Украине, то Германия примет меры на национальном уровне и инициирует санкции на уровне Европейского Союза", - заявил 31 июля Лашет в интервью польской газете Rzeczpospolita.

По его мнению, это позволит предотвратить использование Россией газопровода ("Северный поток-2 – ИФ) как геополитического оружия.

"Немецко-американское соглашение дает нам в руки инструмент, с помощью которого мы совместно можем привлечь Россию к ответственности за деструктивные действия", - считает политик.

По словам Лашета, преданность суверенитета и безопасности Украины должно быть приоритетом немецкой внешней политики.

"Также важно дать России понять, что мы не принимаем, когда она нарушает международное право, атакует гибридными средствами западные демократии или нарушает фундаментальные права человека и гражданина на своей территории", - заявил политик.