Кличко выступил перед молодежным крылом ХДС и познакомился с преемником Меркель Лашетом

Мэр Киева, лидер партии "УДАР" Виталий Кличко выступил перед немецкой молодежью в Ганновере, куда его пригласили как почетного гостя, сообщила пресс-служба Кличко.

Как сообщается, мероприятие организовала молодежная организация "Junge Union", в котором также принял участие преемник канцлера ФРГ Ангелы Меркель, лидер партии Христианско-демократический союз (ХДС) Армин Лашет.

"Сейчас я смотрю на вас и вспоминаю молодых людей в Украине. Вы знаете, что более семи лет мы, украинцы, боремся против российской агрессии. Боремся за свой европейский выбор. Для нас это означает право жить в большой европейской семье. И сегодня мы пытаемся изменить нашу страну. Изменить в соответствии с европейскими стандартами и принципами. Мы стремимся построить демократическое, современное государство, в котором каждый человек чувствует себя свободно, и может реализовать свой потенциал. Таким мы видим свое будущее. Удастся ли нам осуществить свою мечту? Уверен, что да!", - заявил Кличко.

Он отметил, что успех Украины, как и Германии, во многом зависит от активных, настойчивых и небезразличных молодых людей.

Кличко добавил, что многие молодые украинцы с оружием в руках защищают свободу и суверенитет Украины, а также - мир и стабильность в Европе.

"Много молодежи среди тех, кто пытается делать в Украине новую политику, создает стартапы, преуспевает в креативных индустриях. Именно они строят действительно новую, эффективную, демократическую Украину. Украину открытую миру. Таких молодых людей много и в нашей политической партии "УДАР". Я мечтаю увидеть, как тысячи молодых немцев и молодых украинцев общаются между собой, работают над совместными проектами, вместе разрабатывают и воплощают в жизнь креативные идеи. Ищут и находят ответы на такие актуальные вызовы, как, например, изменения климата. Именно через взаимопонимание и сотрудничество европейской молодежи на базе общих демократических ценностей, - из-за неприятия агрессии и диктата - лежит путь к действительно единой, свободной и мирной Европы", - подчеркнул Кличко.

Также, во время встречи с Лашетом Кличко подчеркнул, что Украина рассчитывает на дальнейшую поддержку Германией суверенитета и территориальной целостности украинского государства против российской агрессии.

"Очень важно сохранить и даже усилить санкции против Российской Федерации. В частности, если Россия будет использовать Северный поток-2 как инструмент геополитической борьбы и средство давления на Украину. Мы убеждены, что это - опасный проект для Украины и Европы, ее энергетической безопасности. Последние заявления России не оставляют сомнения в этом. Поэтому, однозначно, должны быть предохранительные механизмы", - резюмировал Кличко.