Политика

20:17 09.08.2021

Лукашенко не принимал участия ни в одном раунде или закрытой встрече минских переговоров, отмечает нардеп Геращенко

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Лукашенко не принимал участия ни в одном раунде или закрытой встрече минских переговоров, отмечает нардеп Геращенко

Президент Беларуси Александр Лукашенко, которого ЕС и США не признают законно избранным не принимал участия в минских переговорах в 2014-15 годах, его роль сводилась к принимающей стороне, отмечает сопредседатель парламентской фракции "Европейская солидарность", уполномоченная президента Украины по вопросам мирного урегулирования ситуации в Донецкой и Луганской областях в 2014-19 годах Ирина Геращенко.

При этом по ее словам, проведение этих переговоров были для Лукашенко шансом выйти из международной изоляции, сообщается на сайте "Европейской солидарности". "Впервые за десятилетия он встречал в холле своего нового, помпезного президентского дворца высоких гостей из Европы. Единственное его "участие" в тогдашних событиях - это официальное фото с президентами и канцлером. В тяжелых и изнурительных минских переговорах он участия не принимал, не присутствовал ни на одном раунде и ни в одной закрытой встрече", - написала Геращенко в Facebook.

Нардеп подчеркнула, что очень странно слушать версию событий от Лукашенко, которую он может рассказывать только со слов президента РФ Владимира Путина, а "вес слов Путина знает весь мир".

"Лукашенко стоило бы рассказать о своей роли в попытке легитимизации "ЛДНР", потому что это по указанию ФСБ и Кремля Беларусь начала признавать "паспорта" этих образований и пускать по ним в страну боевиков. А единственной правдой в его сегодняшнем бреде были слова о том, что Украина бросила РФ… Мы тогда действительно переиграли Путина. Чтобы дать нашей армии такую важную передышку, чтобы нарастить мышцы и шаг за шагом освобождать украинскую землю", - резюмировала Геращенко.

Теги: #лукашенко #евросолидарность #донбасс
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