Вячеслав Чаус назначен главой Черниговской обладминистрации
Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.
Соответствующий указ №343/2021 от 4 августа опубликован на сайте главы государства.
Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года, имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой обладминистрации работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".