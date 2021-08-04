Политика

13:26 04.08.2021

Вячеслав Чаус назначен главой Черниговской обладминистрации

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Вячеслав Чаус назначен главой Черниговской обладминистрации

Президент Украины Владимир Зеленский назначил главой Черниговской областной государственной администрации Вячеслава Чауса.

Соответствующий указ №343/2021 от 4 августа опубликован на сайте главы государства.

Вячеслав Чаус родился в Чернигове в августе 1977 года, имеет юридическое и экономическое образование. До назначения главой обладминистрации работал заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргаздобыча".

Теги: #черниговская_ога #чаус_вячеслав
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