Выборы

Выборы

11:37 28.09.2020

Кабмин согласовал назначение Коваленко на должность главы Черниговской ОГА

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Кабмин согласовал назначение Коваленко на должность главы Черниговской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение Анны Коваленко на должность главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА), сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на внеочередном заседании правительства в понедельник.

"На сегодняшнем внеочередном заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Согласовал назначение (проект указа президента Украины) Коваленко Анны Николаевны главой Черниговской областной государственной администрации", - написал Мокан на странице в Facebook.

В апреле Кабмин назначил бывшую заместительницу главы Офиса президента Коваленко и заместителем министра развития громад и территорий.

Коваленко – активистка Майдана, командир 39-й сотни Самообороны Майдана, экс-советник трех министров обороны и министра информполитики Юрия Стеця. Была избрана народным депутатом Украины по списку партии "Слуга народа" под №30. С сентября 2019 года работала заместителем главы Офиса президента.

Как сообщалось, 16 сентября Кабмин согласовал увольнение Андрея Прокопенко с должности главы Черниговской обладминистрации.

Теги: #черниговская_ога #глава #кабмин

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