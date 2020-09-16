Кабмин согласовал увольнение Прокопенко с должности главы Черниговской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал увольнение Андрея Прокопенко с должности главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА), сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

"На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений. Согласовал увольнение (проектом указа президента Украины) Прокопенко Андрея Леонидовича с должности главы Черниговской областной государственной администрации (по соглашению сторон)", - написал Мокан на странице в Facebook.