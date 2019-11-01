Политика

18:55 01.11.2019

Черниговскую ОГА возглавил Андрей Прокопенко

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Черниговскую ОГА возглавил Андрей Прокопенко

Первый заместитель главы Офиса президента Украины Сергей Трофимов 1 ноября представил новоназначенного главу Черниговской областной государственной администрации Андрея Прокопенко.

"Выполняя поручение президента Украины Владимира Зеленского, Сергей Трофимов зачитал указ о назначении и вручил новому главе ОГА удостоверение", - сообщает пресс-служба ОГА в пятницу.

В свою очередь, Прокопенко поблагодарил президента за оказанное доверие и отметил, что готов формировать команду для реализации реформ на территории Черниговской области.

Как сообщалось, 20 октября Кабинет министров Украины согласовал назначение Прокопенко Андрея Леонидовича на должность главы Черниговской ОГА.

Прокопенко – политтехнолог и политический консультант. Является выпускником философского факультета Киевского национального университета имени Тараса Шевченко. Кандидат философских наук.

В 2012-2013 гг работал советником вице-президента, после возглавлял департамент коммуникации с сотрудниками и корпоративными СМИ нефтяной компании ТНК-ВР (Би-Пи).

С 2015 года возглавляет компанию "Прокопенко и партнеры", специализирующейся на управлении избирательными кампаниями, стратегических и кризисных коммуникациях.

В 2015 году избран депутатом Черниговского облсовета от фракции "Наш край", спустя год сложил мандат.

На парламентских выборах 2019 года возглавлял Одесский областной штаб "Слуги народа".

Теги: #черниговская_область #кадры #черниговская_ога
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