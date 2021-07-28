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14:41 28.07.2021

Кабмин согласовал назначение Вячеслава Чауса на должность главы Черниговской ОГА

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Кабмин согласовал назначение Вячеслава Чауса на должность главы Черниговской ОГА

Кабинет министров Украины согласовал назначение Вячеслава Чауса на должность главы Черниговской областной государственной администрации (ОГА).

Соответствующее решение было принято на заседании правительства в среду.

Чаус является заместителем генерального директора по земельным и социальным вопросам АО "Укргазвыдобування" группы "Нафтогаз".

Кроме того, Кабмин согласовал увольнение Анны Коваленко с должности главы указанной облгосадминистрации.

Как сообщалось, в октябре 2020 года Зеленский представил главу Черниговской облгосадминистрации, экс-заместителя руководителя Офиса президента Коваленко.

Теги: #черниговская_ога #руководство
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