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09:18 04.06.2021

Бывшего замглавы Черниговской ОГА арестовали на 2 месяца по подозрению в мошенничестве

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Бывшего замглавы Черниговской ОГА арестовали на 2 месяца по подозрению в мошенничестве

Печерский районный суд Киева удовлетворил ходатайство следователя Государственного бюро расследований по применению к подозреваемым в мошенничестве в крупных размерах бывшему заместителю главы Черниговской облгосадминистрации и его сообщнику меры пресечения в виде содержания под стражей сроком на 60 суток - до 30 июля 2021 года, сообщает пресс-служба ГБР в пятницу.

"Альтернативным мерой пресечения следственный судья выбрал внесение залога в размере 4 млн 400 тыс грн каждому", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 1 июня сотрудники территориального управления Государственного бюро расследований (ГБР) в Киеве задержали заместителя главы Черниговской областной государственной администрации и его сообщника, который представлялся руководителем отеля "Славянский".

По предварительной информации, гражданин Украины, который представился руководителем отеля, за "вознаграждение" в $160 тыс. гарантировал победу участнику открытых торгов по продаже этого же гостиничного комплекса.

"Деньги предназначались заместителю главы Черниговской ОГА, который должен был обеспечить отсутствие конкурентов на онлайн-аукционе. Эта схема обеспечила бы продажу престижного гостиничного комплекса по значительно заниженной стоимости", - сообщили в ГБР

Там отметили что сообщников задержали. Позже они были извещены о подозрении в мошенничестве, совершенном в особо крупных размерах или организованной группой (ч.4 ст.190 УК Украины).

Теги: #мошенничество #гбр #черниговская_ога
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Интерфакс-Украина
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