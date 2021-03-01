АМКУ рекомендовал Черниговской ОГА прекратить антиконкурентные действия в пользу ГК "Нафтогаз Украины"

Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) рекомендовал Черниговской областной госадминистрации (ОГА) в течение 10 дней со дня получения этих рекомендаций исключить из сети Интернет, официального сайта ОГА и Youtube информацию о конкурентном преимуществе ООО "ГК "Нафтогаз Украины" над другими поставщиками природного газа.

"Черниговской ОГА необходимо привести информацию по выбору поставщика природного газа, размещенную Черниговской областной государственной администрацией на онлайн платформах сети Интернет в соответствие с требованиями закона Украины "О защите экономической конкуренции", − указано в сообщении на сайте АМКУ от 26 февраля.

Как сообщил АМКУ, такое решение комитет принял 25 февраля в ответ на соответствующее обращение ООО "Чернигив Сбыт" о нарушении законодательства о защите экономической конкуренции со стороны Черниговской ОГА.

По информации комитета, в ноябре 2020 года на встрече председателя Черниговской обладминистрации Анны Коваленко с руководством ООО "ГК "Нафтогаз Украины" потребителям было предложено заключить договор с указанной компанией и отказаться от услуг действующего поставщика природного газа с целью экономии до 40%.

Как считают в АМКУ, в результате вышеуказанных действий ООО "ГК "Нафтогаз Украины" получило преимущества на рынке поставок природного газа в Черниговской области по сравнению с другими поставщиками.

"Учитывая данные обстоятельства, Антимонопольный комитет рекомендовал Черниговской ОГА прекратить действия, содержащие признаки нарушения законодательства о защите экономической конкуренции", − констатировал АМКУ.