Политика

18:59 22.03.2021

В "Евросолидарности" не видят необходимости во внеочередном заседании Рады по событиям у Офиса президента

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В "Евросолидарности" не видят необходимости во внеочередном заседании Рады по событиям у Офиса президента

В партии "Европейская солидарность" не поддерживают инициативу народных депутатов из фракции "Слуга народа" о созыве внеочередного пленарного заседания Верховной Рады с приглашением представителей силовых ведомств для оценки событий у здания Офиса президента в субботу, 20 марта, отметила народный депутат Ирина Фриз.

"Я не вижу необходимости в созыве внеочередной сессии именно по этому вопросу", - сказала Фриз агентству "Интерфакс-Украина" в понедельник.

По словам народного депутата, события у Офиса президента спровоцированы действиями власти. "В событиях на Банковой я вижу прежде всего вину Офиса президента. Они спровоцированы действиями власти, ее политикой несправедливых и необоснованных заказных дел против оппозиции и активистов", - подчеркнула Фриз.

Она отметила, что у Офиса президента еще есть возможность исправить часть ошибок, чтобы еще больше не радикализировать общество, "ведь вопрос юридического преследования за высказывания и убеждения оппозиционно настроенных граждан в совокупности с полным провалом борьбы с Ковидом может поднять градус напряжения в обществе и привести к неконтролируемому Украиной развитию событий, чего с нетерпением ждут в Кремле".

По словам Фриз, "Европейская солидарность" неоднократно отмечала, что у народа Украины существует предел терпения, когда речь идет о несправедливости и ограничении свободы. "Только в России, где протест не является естественной реакцией населения на несправедливость, считают, что люди не могут выйти на улицу по внутреннему зову. В Украине это естественная реакция людей. Поэтому уровень и форма протеста только подчеркивает уровень ошибок власти и ее асоциальной направленности", - сказала она.

По мнению народного депутата, правящая власть не способна сдерживать баланс свободы и законности.

"Я рада, что МВД не превратило протест на Банковой в насилие образца конца 2013 года", - сказала Фриз, при этом подчеркнув, что не поддерживает "вандализм в виде протеста".

Как сообщалось, в субботу вечером под стенами ОП проходила акция с требованием освободить активиста Сергея Стерненко и других политзаключенных. Митингующие зажигали файеры и бросали шумовые гранаты, на фасаде здания ОП активистами красной краской были нанесены надписи.

Заместитель министра внутренних дел Украины Антон Геращенко назвал действия протестующих под зданием ОПУ проплаченной провокацией, с целью дискредитации правоохранителей.

В Офисе президента Украины уточнили, что, из-за насильственных действий некоторых участников акции протеста, в здании произошло несколько пожаров, пострадали окна, двери, внутренняя отделка тамбура одного из подъездов, а фасад здания был обрисован краской. При этом, по предварительным экспертным данным, повреждения здания Офиса Президента оцениваются примерно в 2 млн грн.

Теги: #евросолидарность #внеочередное_заседание
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