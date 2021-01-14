Украина, Молдова и Грузия имеют общее видение улучшения Восточного партнерства – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе видеотелеконференции с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани и главой МИД Молдовы Аурелием Чокоем обсудили, как сделать Восточное партнерство более эффективным как для ЕС, так и для Украины, Грузии и Молдовы.

"В преддверии саммита Восточного партнерства в этом году наше ассоциированное трио Украины, Грузии, Молдовы разделяет общее видение того, как сделать Восточное партнерство более эффективным как для ЕС, так и для трех его самых амбициозных восточных партнеров", - написал Кулеба в Twitter в четверг.