Политика

14:53 14.01.2021

Украина, Молдова и Грузия имеют общее видение улучшения Восточного партнерства – Кулеба

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Украина, Молдова и Грузия имеют общее видение улучшения Восточного партнерства – Кулеба

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в ходе видеотелеконференции с главой МИД Грузии Давидом Залкалиани и главой МИД Молдовы Аурелием Чокоем обсудили, как сделать Восточное партнерство более эффективным как для ЕС, так и для Украины, Грузии и Молдовы.

"В преддверии саммита Восточного партнерства в этом году наше ассоциированное трио Украины, Грузии, Молдовы разделяет общее видение того, как сделать Восточное партнерство более эффективным как для ЕС, так и для трех его самых амбициозных восточных партнеров", - написал Кулеба в Twitter в четверг.

 

Теги: #восточное_партнерство
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