Политика

14:26 30.11.2020

"Евросолидарность" поддержит компромиссный вариант законопроекта по выходу из конституционного кризиса – Геращенко

1 мин читать
"Евросолидарность" поддержит компромиссный вариант законопроекта по выходу из конституционного кризиса – Геращенко

Фракция "Европейская солидарность" поддержит компромиссный вариант законопроекта, который поможет выйти из конституционного кризиса, заявляет сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы относимся конструктивно к тем предложениям, которые наработаны, и готовы к такому же компромиссному микс-варианту, который будет формироваться на базе законопроекта (президента Украины Владимира – ИФ) Зеленского и рабочей группы. Мы поддерживаем этот законопроект", - сказала Геращенко на брифинге в Киеве в понедельник.

Она подчеркнула, что компромиссный законопроект необходимо принять уже на этой пленарной неделе и проголосовать его по процедуре "ad hoc".

Теги: #геращенко #конституционный_суд #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:36 30.11.2020
Попытка назвать Революцию Достоинства "переворотом" и есть реванш, и мы должны его остановить - Порошенко

Попытка назвать Революцию Достоинства "переворотом" и есть реванш, и мы должны его остановить - Порошенко

13:03 30.11.2020
"Евросолидарность" требует отставки Степанова и Тарана – нардеп Геращенко

"Евросолидарность" требует отставки Степанова и Тарана – нардеп Геращенко

11:44 30.11.2020
В Раде разработают компромиссный законопроект для выхода из конституционного кризиса – Разумков

В Раде разработают компромиссный законопроект для выхода из конституционного кризиса – Разумков

15:05 28.11.2020
В "Евросолидарности" заявляют, что доработанный правительством проект госбюджета-2021 не может быть принят

В "Евросолидарности" заявляют, что доработанный правительством проект госбюджета-2021 не может быть принят

14:07 28.11.2020
В Раде планируют искать совместное решение относительно законопроекта о КС - Бойко

В Раде планируют искать совместное решение относительно законопроекта о КС - Бойко

12:05 28.11.2020
Законопроекты о КС появятся в повестке дня Рады не на ближайшей пленарной неделе - Арахамия

Законопроекты о КС появятся в повестке дня Рады не на ближайшей пленарной неделе - Арахамия

15:55 27.11.2020
В Киевском облсовете сформировалась коалиция "Слуг народа" и ОПЗЖ – нардеп Сюмар

В Киевском облсовете сформировалась коалиция "Слуг народа" и ОПЗЖ – нардеп Сюмар

14:36 27.11.2020
В Раде готовят 3 законопроекта по урегулированию конституционного кризиса - Монастырский

В Раде готовят 3 законопроекта по урегулированию конституционного кризиса - Монастырский

09:54 26.11.2020
Порошенко призвал новоизбранные власти Львовской ОТГ к конструктивному сотрудничеству

Порошенко призвал новоизбранные власти Львовской ОТГ к конструктивному сотрудничеству

09:30 26.11.2020
Рабгруппа Рады согласовала возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование и умышленное непредставление декларации - Разумков

Рабгруппа Рады согласовала возвращение уголовной ответственности за недостоверное декларирование и умышленное непредставление декларации - Разумков

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Раде разработают компромиссный законопроект для выхода из конституционного кризиса – Разумков

Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

Данилюк, Климкин и Рябошапка создали платформу по борьбе с кризисами в Украине

Порошенко: Правда о Голодоморе нужна для европейского будущего Украины

В "Евросолидарности" заявляют, что доработанный правительством проект госбюджета-2021 не может быть принят

ПОСЛЕДНЕЕ

Венецианская комиссия даст вывод по обращению Зеленского о последствиях решения КС Украины до 9 декабря – нардеп Костин

"Голос" призывает Раду включить в повестку дня на текущей неделе проект постановления о персональных санкциях против лиц, которые создают угрозы нацбезопастности Украины

Разумков: если будет необходимость, то на следующей неделе возможны внеочередные заседания Рады

Глава представительства ЕС в Украине: Следует беречь режим тишины, чтобы больше ни одна жизнь не была потеряна

В Днепре открылся Офис евроинтеграции

Выборы мэра Черновцов выиграл Кличук

Явка во втором туре выборов мэра Черновцов составила 22,65% - ЦИК

Данилюк, Климкин и Рябошапка создали платформу по борьбе с кризисами в Украине

Посол ЕС в Украине назвал Голодомор "преступлением против человечества"

У президента Польши почтили память жертв Голодомора в Украине

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА