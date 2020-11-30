"Евросолидарность" поддержит компромиссный вариант законопроекта по выходу из конституционного кризиса – Геращенко

Фракция "Европейская солидарность" поддержит компромиссный вариант законопроекта, который поможет выйти из конституционного кризиса, заявляет сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы относимся конструктивно к тем предложениям, которые наработаны, и готовы к такому же компромиссному микс-варианту, который будет формироваться на базе законопроекта (президента Украины Владимира – ИФ) Зеленского и рабочей группы. Мы поддерживаем этот законопроект", - сказала Геращенко на брифинге в Киеве в понедельник.

Она подчеркнула, что компромиссный законопроект необходимо принять уже на этой пленарной неделе и проголосовать его по процедуре "ad hoc".