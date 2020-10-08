Власть использует ПриватБанк для борьбы с оппозицией, заявляют в "Евросолидарности"

Подконтрольный власти "ПриватБанк" незаконно заблокировал средства, выделенные партией "Европейская солидарность" на ведение избирательной кампании, сообщается на сайте политситы в четверг.

"5 октября с центрального счета "Европейской солидарности" было осуществлено перечисление средств на счета региональных партийных структур. Но без всяких оснований они были заблокированы сотрудниками ПриватБанка. Таким образом, незаконно вмешиваясь в избирательный процесс, власть руками подконтрольного ей ПриватБанка полностью заблокировала финансирование избирательной кампании нашей партии в регионах, в частности, оплату рекламы на телевидении", - говорится в заявлении.

В "Европейской солидарности" подчеркивают, что политсила "четко выполняет требования законодательства о финансировании политических партий" - использует средства, которые прошли проверку в Национальном агентстве по противодействию коррупции и были получены в качестве компенсации после парламентских выборов 2019 года.

"Именно НАПК имеет исключительное право проверять прозрачность партийного финансирования. Поэтому расцениваем грубое вмешательство ПриватБанка в избирательный процесс как выполнение преступной указания Банковой в борьбе с оппозицией", - говорится в заявлении.

В связи с этим "Европейская солидарность" требует от правоохранительных органов и руководства Национального банка Украины провести расследование препятствования сотрудниками ПрибатБанка ведения избирательного процесса в Украине. Кроме того, соответствующие материалы о нарушении властями Украины избирательного законодательства будут переданы международным организациям и наблюдателям, работающим в Украине.

"Европейская Солидарность" требует от Зеленского прекратить превращать выборы в фарс и использовать банковскую систему как инструмент в борьбе с оппозицией", - говорится в заявлении.