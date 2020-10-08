Политика

10:02 08.10.2020

Мэр Бишкека вернулся к исполнению своих обязанностей

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Мэр Бишкека вернулся к исполнению своих обязанностей

Мэр столицы Кыргызстана Азиз Суракматов, подавший в отставку два дня назад на фоне митингов и акций протеста, вернулся на свой пост, сообщила в четверг "Интерфаксу" его советник Гуля Алмамбетова.

"Мэр Бишкека прислушался к призыву горожан и вернулся", - сообщила Алмамбетова.

По ее словам, возле мэрии Бишкека собралось более 500 граждан, которые призвали вернуться Суракматова к своим обязанностям.

6 октября мэр Бишкека Суракматов написал заявление об уходе по собственному желанию после того, как здание городской администрации захватили манифестанты. "Народным мэром" тогда был объявлен Жоошбек Коеналиев.

7 октября в столице Кыргызстана вновь сменился мэр, временно исполнял обязанности градоначальника первый вице-мэр Алмаз Бакетаев.

Теги: #кыргызстан
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