События

07:36 03.05.2021

Кыргызтан и Таджикистан отвели дополнительные силы военных от границы, сообщили в киргизской погранслужбе

2 мин читать
Кыргызтан и Таджикистан отвели дополнительные силы военных от границы, сообщили в киргизской погранслужбе

Кыргызстан и Таджикистан завершили отвод сил от линии границы, сообщает пресс-служба киргизской Пограничной службы Госкомитета нацбезопасности (ПС ГКНБ) Кыргызстана в понедельник.

"Стороны завершили отвод дополнительных сил и средств от линии государственной границы вглубь своих территорий. Продолжает работу совместная комиссия в составе офицеров оборонных ведомств Кыргызстана и Таджикистана по осмотру территорий, где находились дополнительные силы и средства", - говорится в сообщении.

По данным ведомства, по состоянию на 9:30 3 мая обстановка на киргизско-таджикском участке государственной границы стабильная. За прошедшую ночь инциденты и перестрелки не зафиксированы.

"Пограничные подразделения несут службу в усиленном режиме, осуществляется патрулирование вдоль всей линии киргизско-таджикской государственной границы", - отметили в пресс-службе.

По последним данным, в ходе четырехдневного конфликта с киргизской стороны погибли 34 человека, пострадали 178 человек. Среди погибших - трое киргизских военнослужащих. По данным МВД Кыргызстана, все погибшие в конфликте были убиты из огнестрельного оружия.

По данным МЧС страны, в селах Баткенского и Лейлекского районов разрушено и повреждено 78 домов, десять АЗС, восемь магазинов, три погранзаставы, две школы, один фельдшерско-акушерский пункт, один детский сад и одно здание отдела внутренних дел.

Баткенская областная администрация сообщает о 60 тыс. 400 гражданах, покинувших зону конфликта.

1-2 мая в Кыргызстана объявлены днями национального траура.

Жертвами конфликта со стороны Таджикистана стали от восьми до десяти граждан, более 90 - ранены, сообщили местные СМИ. Официальных данных от Душанбе пока нет.

В минувшую субботу глава ГКНБ Кыргызстана Камчыбек Ташиев и руководитель ГКНБ Таджикистана Саймумин Ятимов по итогам встречи в Баткенской области подписали протокол о прекращении огня и совместному осмотру войск на приграничной территории для их дальнейшего отвода в места постоянной дислокации.

Теги: #военные #кыргызстан #граница #таджикистан
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:34 03.05.2021
Число пострадавших граждан Кыргызстана в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек – Минздрав

Число пострадавших граждан Кыргызстана в результате конфликта на границе с Таджикистаном достигло 183 человек – Минздрав

19:12 02.05.2021
Президент Кыргызстана предложил Таджикистану создать комиссию старейшин для предотвращения новых конфликтов на границе

Президент Кыргызстана предложил Таджикистану создать комиссию старейшин для предотвращения новых конфликтов на границе

17:05 02.05.2021
В Очакове нашли мертвым военного, который подозревался в покушении на убийство

В Очакове нашли мертвым военного, который подозревался в покушении на убийство

19:54 01.05.2021
Украинские военные провели оперативно-профилактическую проверку 20 населенных пунктов на Донбассе

Украинские военные провели оперативно-профилактическую проверку 20 населенных пунктов на Донбассе

17:35 01.05.2021
Кулеба: у России есть военная группировка, готовая достаточно быстро развернуться вдоль границы Украины

Кулеба: у России есть военная группировка, готовая достаточно быстро развернуться вдоль границы Украины

15:31 01.05.2021
Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

Киргизия и Таджикистан договорились о полном прекращении огня на границе

14:16 01.05.2021
Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместных патрулей МВД на границе

Киргизия и Таджикистан договорились о создании совместных патрулей МВД на границе

13:50 01.05.2021
Киргизия и Таджикистан обсуждают урегулирование конфликта, вопрос о делимитации границы

Киргизия и Таджикистан обсуждают урегулирование конфликта, вопрос о делимитации границы

12:32 01.05.2021
Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии военной техники по периметру границы

Киргизия и Таджикистан создадут комиссию по ревизии военной техники по периметру границы

10:37 01.05.2021
Киргизские пограничники сообщают об обстреле с таджикской стороны, заняли оборонительные позиции

Киргизские пограничники сообщают об обстреле с таджикской стороны, заняли оборонительные позиции

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Кабмин призывает Набсовет "Нафтогаза" продолжить исполнять обязанности до завершения конкурса на должности новых членов

В Украине за сутки зафиксировано 5 094 новых случая инфицирования Covid-19, выздоровели 5 784 человека

С начала суток на Донбассе нарушений режима прекращения огня не зафиксировано

Верховный суд признал противоправными действия ЦИК по установлению результатов промежуточных выборов на 87 округе

Зеленский поздравил украинцев с Пасхой

ПОСЛЕДНЕЕ

В Украине за сутки зафиксировано 2 758 новых случаев инфицирования COVID-19, , выздоровели 5 550 человек – Степанов

США не исключают, что примут решение бойкотировать пекинскую Олимпиаду – Блинкен

С начала текущих суток российские наемники на Донбассе один раз нарушили режим прекращения огня, украинские военнослужащие не пострадали – штаб ООС

В США в рамках вакцинации населения от COVID-19 введено более 245 млн доз вакцин

Блинкен не исключил возможность прихода к власти в Афганистане талибов после вывода американских войск

Блинкен обвинил Китай в репрессиях внутри страны и агрессивности за рубежом

На палестинских территориях протестуют против решения властей об отсрочке выборов

На Буковине выявлено 61 новый случай инфицирования коронавирусом – глава ОГА

В результате ДТП во Львовской области пострадали 5 человек, трое из них дети – ГСЧС

Суточный прирост коронавируса в странах Балтии сократился до 1,5 тыс. новых случаев

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА