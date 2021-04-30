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07:31 30.04.2021

Ситуация на киргизско-таджикской границе стабилизировалась - пресс-служба президента Кыргызстана

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Ситуация на киргизско-таджикской границе стабилизировалась - пресс-служба президента Кыргызстана

Ситуация на киргизско-таджикском участке государственной границы стабилизировалась и находится под контролем президента Кыргызстана Садыра Жапарова, говорится в сообщении пресс-службы главы государства, распространенном в пятницу.

"Ситуация стабилизировалась и находится под контролем президента страны Садыра Жапарова. В Баткенской области находится рабочая группа во главе с первым вице-премьером Кыргызстана Артемом Новиковым. Рабочая группа с момента своего прибытия предприняла ряд мер по урегулированию конфликта", - сообщает пресс-служба.

В пресс-службе отметили, что созданные по инициативе правительств двух стран комиссии по урегулированию вооруженного конфликта в приграничных районах, обсудив причины и последствия инцидента, подписали заявление о прекращении вооруженного конфликта, отвода личного состава и боевой техники к местам постоянной дислокации. Предпринимаются меры по недопущению эскалации напряженности на госгранице.

"Инцидент на кыргызско-таджикском участке государственной границы в Баткенской области продемонстрировал сплоченность киргизского народа, патриотизм и стремление наших граждан помочь своим присутствием в урегулировании конфликта. За прошедшие сутки многие граждане Кыргызстана изъявили желание отправиться в приграничный район и оказать посильную помощь в решении конфликта", - отметили в пресс-службе.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран возникла перестрелка. Обе стороны обвинили друг друга в эскалации напряженности.

Несмотря на заявления властей о достижении договоренностей о прекращении огня, очевидцы на местах сообщают о перестрелках на границе Кыргызстана и Таджикистана, о поджогах и пожарах в селах Кыргызстана и стягивании военной техники.

По последним данным Минздрава Кыргызстана, число пострадавших достигло 134 человек, 13 погибли.

Теги: #президент #таджикистан #граница #кыргызстан
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