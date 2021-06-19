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04:54 19.06.2021

Кулеба и глава МИД Кыргызстана договорились о проведении в 2021 политконсультаций на уровне замминистров внешнеполитических ведомств

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Кулеба и глава МИД Кыргызстана договорились о проведении в 2021 политконсультаций на уровне замминистров внешнеполитических ведомств

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел встречу с министром иностранных дел Кыргызской Республики Русланом Казакбаевым на полях Анталийского дипломатического форума, договорились о проведении в 2021 политконсультаций на уровне замминистров внешнеполитических ведомств.

Как сообщает пресс-служба МИД, собеседники обсудили укрепление политического диалога Украины и Кыргызстана, реализацию совместных проектов в экономической сфере, увеличение объемов торговли, оживление контактов между гражданами.

"Министры договорились о проведении в текущем году политических консультаций на уровне заместителей министров иностранных дел", – отметили в ведомстве.

Отдельной темой разговора стало взаимодействие в международных организациях.

Теги: #контакт #кыргызстан #мид
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