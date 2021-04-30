Таджикистан и Кыргызстан договорились создать рабочую группу по деэскалации ситуации на границе

Встреча представителей Таджикистана и Кыргызстана по урегулированию вооруженного конфликта на приграничных участках Согдийской области Таджикистана и Баткенской области Кыргызстана состоялась накануне вечером, сообщило в пятницу утром управление информации и печати МИД Таджикистана.

"Принято решение создать рабочую группу из числа сотрудников соответствующих органов сторон по контролю над ходом реализации достигнутых договоренностей и принятии неотложных мер для деэскалации ситуации на линии государственной границы", - говорится в сообщении.

Стороны договорились прекратить боевые действия на приграничных участках Согдийской и Баткенской областей, отвести войска и военную технику с приграничных участков в места их постоянной дислокации, а также продолжить переговорный процесс по стабилизации обстановки на приграничных участках.

Ситуация на границе Кыргызстана и Таджикистана обострилась в четверг, между военными двух стран произошли перестрелки. Вечером стороны достигли договоренностей о прекращении огня.

По последним данным Минздрава Кыргызстана, число пострадавших с киргизской стороны достигло 134 человек, 13 погибли. Данных из Таджикистана пока нет.