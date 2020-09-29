Политика

11:45 29.09.2020

КС перенесла рассмотрение дела о конституционности закона о рынке земли на неопределенную дату

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КС перенесла рассмотрение дела о конституционности закона о рынке земли на неопределенную дату

Большая палата Конституционного суда Украины (КС) перенесла рассмотрение дела по представлениям 48 народных депутатов Украины о конституционности закона о рынке земли на неопределенную дату, сообщил экс-народный депутат Алексей Мушак.

"Сегодня начались конституционные слушания по земельному рынку. Суд должен решить имеет ли украинец право свободно распоряжаться землей или нет…Суд открыл заседание и сразу перенес его на неопределенное дату. Поэтому нас ждет много длинных земельных дискуссий", - написал он в соцсети Facebook во вторник.

Как сообщалось, народные депутаты от фракции ВО "Батькивщина" и члены депутатской группы "За будущее" направили в Конституционный суд иск о необходимости признания неконституционным закона "Об обороте земель сельскохозяйственного назначения" 4 мая 2020 года. Позже, 15 мая, аналогичное конституционное представление подала группа из 53 нардепов - в основном депутатов от фракции "Оппозиционная платформа – За жизнь" (Виктор Медвечук, Юрий Бойко, Вадим Рабинович, Нестор Шуфрич, Илья Кива, Василий Нимченко, Наталья Королевская, Сергей Левочкин, Юлия Левочкина, Ренат Кузьмин, Тарас Козак, Николай Скорик и т.д.).

Теги: #рынок_земли #кс
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