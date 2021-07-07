Экономика

15:53 07.07.2021

Зарегистрированы 322 сделки купли-продажи с момента открытия рынка земли – Шмыгаль

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Зарегистрированы 322 сделки купли-продажи с момента открытия рынка земли – Шмыгаль

За шесть дней функционирования рынка земли, запущенного 1 июля, зарегистрированы 322 сделки по покупке-продаже земельных участков сельхозназначения, на отчуждение которых ранее распространялся мораторий, заявил премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе заседания Кабинета министров в среду.

"Рынок земли запущен, сделки с землей сельхозназначения заключаются прозрачно и согласно установленным процедурам, за первые шесть дней с момента открытия рынка зарегистрировано 322 сделки по покупке земельных участков, к которым ранее применялся мораторий", - отметил премьер.

По его словам, запуск рынка земли - одно из наибольших достижений за время независимости Украины, предоставившее ее гражданам возможность не только владеть землей, но и свободно распоряжаться ею.

Премьер уточнил, что мифы относительно массовой распродажи земли и вывоза за границу украинского чернозема не подтвердились, и подобное положение дел сохранится и в будущем.

Как сообщалось, запускаемый в рамках проводимой правительством земельной реформы рынок земель сельскохозяйственного назначения начал работать 1 июля. На первом этапе реформы покупать и продавать земельные участки смогут только граждане Украины, одно физическое лицо сможет иметь в распоряжении не более 100 га.

Право приобретать землю сельхозназначения 1 января 2024 года получат юридические лица, созданные согласно законодательству Украины, при этом конечный бенефициар одного или нескольких юрлиц сможет консолидировать через них совокупно не более 10 тыс. га.

Теги: #рынок_земли #сделки
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