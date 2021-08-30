Стоимость сделок по продаже земельных участков фиксируется только в половине случаев – эксперт KSE

Данные о стоимости сделок купли-продажи земельных участков фиксируются в Государственном реестре вещных прав на недвижимое имущество в 54% случаев, что затрудняет получение достоверных статистических данных о функционировании рынка земли и их аналих, сообщил эксперт Киевской школы экономики (KSE) Олег Невьевский на пресс-конференции в Киеве в понедельник.

"Почти в 54% случаев мы видим зафиксированные цены в Реестре прав на недвижимое имущество. Это уже вопрос сотрудничества с Министерством юстиции, каким образом работает нотариат, и прочие организационные вещи. Законодательство Украины предусматривает прямой нормой регистрацию цен на земельные участки. Это в определенном аспекте является проблемой, и над этим нужно работать, чтобы у нас в 100% случаев фиксировались цены", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что профильным ведомствам необходимо работать над тем, каким образом данные о сделках с землей вносятся в соответствующие реестры, а также насколько унифицирована содержащаяся там информация.

"Но я надеюсь, что этот вопрос технический, и он будет со временем решен, мы не будем иметь таких вопросов, и 100% сделок будет иметь регистрацию цен", - отметил Невьевский.

Он также уточнил, что цифра в 54% - средняя по стране, существенно различающаяся в разных регионах. Так, в Хмельницкой области в реестре зафиксирована стоимость 78,7% сделок по купле-продаже земли, Донецкой – 75,4%, Киеве – 75,3%, тогда как в Луганской – 12,5%, Закарпатской – 23,2%, Ивано-Франковской – 28,0%.

В свою очередь участвующий в пресс-конференции заместитель министра аграрной политики и продовольствия Тарас Дзьоба, пояснил отсутствие данных о стоимости сделок по купле-продаже земли особенностями ведения реестра.

"Чтобы не создавалось ощущение, что кто-то что-то старается скрыть: есть особенности ведения Реестра вещных прав на недвижимое имущество, бывает общая собственность, бывает, что одним договором фиксируют продажу нескольких земельных участков. Таким образом, нотариус просто не знает, какую цену вносить. Поэтому графа остается свободной, а сам Реестр технически не обязывает заполнять эту колонку, потому и возникают такие ситуации", - пояснил замминистра.

Как сообщалось, с момента запуска рынка земли 1 июля и по состоянию на 29 августа в Украине проведено 10,68 тыс. земельных транзакций на участки с/х назначения общей площадью 23,33 тыс. га. По суммарной площади проданных земельных участков лидирует Полтавская область с показателем 2,72 тыс. га, за ней следуют Харьковская (2,62 тыс. га), Кировоградская (2,07 тыс. га), Днепропетровская (1,87 тыс. га) и Херсонская (1,72 тыс. га) области.