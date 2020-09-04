Политика

11:00 04.09.2020

"Евросолидарность" требует создания ВСК по расследованию причастности чиновников Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РФ

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"Евросолидарность" требует создания ВСК по расследованию причастности чиновников Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РФ

Парламентская фракция "Европейская солидарность" требует немедленно создать временную следственную комиссию (ВСК) по расследованию фактов причастности высших должностных лиц Украины к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в Россию.

"Мы требуем немедленно создать ВСК. Прямо сейчас поставьте это на голосование. Создайте временную следственную комиссию, чтобы родственники (погибших от рук "вагнеровцев" – ИФ) могли узнать правду. Если нет, то эти документы будут немедленно обнародованы", - заявил народный депутат фракции "Евросолидарность" Владимир Арьев на пленарном заседании в пятницу.

Депутат напомнил, что представители Офиса президента Украины опровергали участие украинских спецслужб к операции, в результате которой "вагнеровцы" должны были оказаться в Украине, где их планировали задержать.

Арьев утверждает, что представители ОП врали.

Он сообщил, что у "Евросолидарности" есть неопровержимые доказательства, что представители Украины причастны к экстрадиции "вагнеровцев" из Беларуси в РФ.

"У нас есть неопровержимые доказательства того, что это действительно была спецоперация украинских спецслужб", - сказал Арьев.

Он также напомнил, что на сайте Верховной Рады зарегистрирована петиция от родственников погибших военнослужащих Украины с просьбой разобраться с убийцами их близких.

Как сообщалось, 29 июля под Минском были задержаны 33 члена ЧВК "Вагнер".

12 августа Офис генерального прокурора (Украина) обратился в Генеральную прокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек из российской частной военной компании "Вагнер". "Всем 28 лицам, среди которых 9 граждан Украины, было сообщено о подозрении в участии в террористической организации (ч. 1 ст. 258-3 УК Украины). Шевченковским районным судом Киева подозреваемым избраны меры пресечения в виде содержания под стражей", - сообщила пресс-служба Офиса генпрокурора.

Украинская сторона заявила, что эти лица "принимали активное участие в боевых действиях на территории Донецкой и Луганской областей в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Однако 14 августа стало известно, что Беларусь отдала России 32 из 33 задержанных "вагнеровцев".

Теги: #евросолидарность #европейская_солидарность
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