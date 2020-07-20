Политика

15:51 20.07.2020

"Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов в связи с обыском налоговиками у председателя Николаевской ячейки партии

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"Наш край" заявил о давлении власти на политических оппонентов в связи с обыском налоговиками у председателя Николаевской ячейки партии

Партия "Наш край" сообщает об обыске сотрудниками Государственной налоговой службы в понедельник в помещениях, принадлежащих депутату Николаевского областного совета, председателю Николаевской областной организации партии Юрию Кормышкину, и заявляет о политическом давлении на оппонентов.

"Юрий Кормышкин длительное время находится в оппозиции к главе Николаевской ОГА Стадник. Судя по всему, нервы подвели руководителя области, что заставило его прибегнуть к обыскам. Это политическое давление на оппонентов в чистом виде. Власть полностью овладела методами политической борьбы своих предшественников: единичные случаи в начале переросли в систему. Правда, предшественникам это не помогло, а наоборот – приблизило их расставания с властью. То же будет и с действующей властью, если она будет продолжать в духе предшественников", – отмечается в заявлении "Нашего края" обнародованного в понедельник.

В партии напомнили, что это уже пятый раз проводятся обыски у Кормышкина за последние пять лет.

"Наш край" требует прекратить политическое давление на представителей партии и ожидает реакции от президента Украины Владимира Зеленского по преследованию оппонентов власти и от руководства Государственной налоговой службы Украины по действиям ее сотрудников", – резюмируется в заявлении партии.

Теги: #наш_край #обыски
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