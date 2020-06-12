Политика

10:24 12.06.2020

Реформа децентрализации проводится для людей и громад, ее надо грамотно завершать - Гройсман

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Реформа децентрализации проводится для людей и громад, ее надо грамотно завершать - Гройсман

Реформа децентрализации власти в Украине, которая воплощает принцип укрепления громад и местного самоуправления, требует грамотного завершения, ведь речь не о формировании "княжеств", а о возможностях для громад и их жителей, отмечает экс-премьер-министр Украины (2016-19), лидер партии "Украинская стратегия" Владимир Гройсман.

В эфире "Право на власть" на телеканале "1+1" он напомнил, что с 2014 года Украина реализовала стартовый этап реформы, а именно формирование объединенных дееспособных громад, и в январе 2019 года был сформирован план действий второго этапа - воплощение изменения управления в государстве на центральном и местном уровнях. Вместе с тем, смена власти в стране привела к отсутствию лидерства именно в процессе дальнейшей децентрализации.

"У меня ощущение, что эта реформа осталась "сиротой". Никого особенно не волнует, как реформа будет завершена. Никто ничего не понимает. Более того, финансовая децентрализация начинает сворачиваться. Фактически, на общины перебросили государственные расходы и одновременно отобрали доходы... Считаю, что сегодня важный вопрос - разумное завершение децентрализации. Надо дать возможность громадам стать самодостаточными", - сказал политик.

По его словам, сейчас от правительства должен быть четкий сигнал о видении системы в целом. "Если один закон будет принят в одной части, а другой - в другой, будет хаос. И мы стоим на пороге того, когда мы или завершим реформу, или откатимся назад", - сказал Гройсман.

Теги: #гройсман #реформа #децентрализация
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