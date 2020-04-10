"Евросолидарность" не проголосует за уничтожающие децентрализацию изменения в госбюджет

Парламентская фракция "Европейская солидарность" не поддержит изменения в государственный бюджет Украины на 2020 год, уничтожающие децентрализацию и поддерживающие силовые ведомства, заявляет сопредседатель фракции Ирина Геращенко.

"Мы против уничтожения децентрализации и финансового обнуления регионов. Из бюджета полностью забирают поддержку ОТГ, субвенцию на поддержку врачей переводят из регионов в Минздрав, чтобы перераспределять (средства – ИФ-У) в ручном режиме. И это в то время, когда ключевые нагрузки по противодействию эпидемии лежат на регионах… Очевидно, наша фракция такой проект бюджета поддерживать не будет", - написала Геращенко в пятницу на своей странице в Фейсбуке.

По ее словам, в госбюджете фактически уничтожают систему профессионально-технического образования, "наполовину срезая и без того жалкие субвенции", уничтожают новую украинскую школу, а из финансирования культуры забирают 5 млрд грн.

"Зато финансирование силового репрессивного аппарата оставляют неизменным. У СБУ, МВД в условиях, когда во всех структур обрезают расходы, финансирование остается неизменным", - отметила народный депутат.