Политика

10:48 26.03.2020

"Евросолидарность" выступает против перераспределения бюджета сферы культуры на борьбу с коронавирусом

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"Евросолидарность" выступает против перераспределения бюджета сферы культуры на борьбу с коронавирусом

Фракция "Европейская солидарность" выступает против перераспределения бюджетных средств, выделенных на сферу культуры, на борьбу с коронавирусом, заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Украинская культура и так не "жирует", в отличие от определенных структур, и поэтому с голого и босого ещё и снять последние штаны - это очень рискованная гуманитарная политика", - заявила Геращенко в четверг утром в ходе брифинга у здания Верховной Рады.

По ее словам, фракция "Евросолидарность" категорически против такого перераспределения бюджетных средств.

Теги: #коронавирус #геращенко #евросолидарность
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