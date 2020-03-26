"Евросолидарность" выступает против перераспределения бюджета сферы культуры на борьбу с коронавирусом

Фракция "Европейская солидарность" выступает против перераспределения бюджетных средств, выделенных на сферу культуры, на борьбу с коронавирусом, заявила сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко.

"Украинская культура и так не "жирует", в отличие от определенных структур, и поэтому с голого и босого ещё и снять последние штаны - это очень рискованная гуманитарная политика", - заявила Геращенко в четверг утром в ходе брифинга у здания Верховной Рады.

По ее словам, фракция "Евросолидарность" категорически против такого перераспределения бюджетных средств.