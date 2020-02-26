Аваков о словах Суркова, что "Украины нет": Не шумите, сударь, Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста

Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, комментируя заявление бывшего помощника президента РФ Владислава Суркова о том, что "Украины нет, а украинство", подчеркнул, что Украина живет вне зависимости представления о ней "отставного шовиниста".

"Сурков - со своими перлами об Украине - выглядит, как закомплексованный "стратег", мнящий о себе больше, чем стоит - как та шавка, пытающаяся гавкать на слона, чувствуя в этом свое величие. Не шумите, сударь. Украина живет вне зависимости представления о ней отставного шовиниста", - написал Аваков на своей странице в Твиттере в среду утром.

Ранее Сурков в интервью "Актуальным комментариям", отвечая на вопрос: что вы думаете об Украине, заявил: "Украины нет. Есть украинство. То есть, специфическое расстройство умов. Удивительным образом доведенное до крайних степеней увлечение этнографией. Такое кровавое краеведение. Сумбур вместо государства. Борщ, Бандера, бандура есть. А нации нет. Брошюра "Самостоятельная Украина" есть, а Украины нет. Вопрос только в том, Украины уже нет, или пока еще нет?".