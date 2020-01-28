Владислав Сурков по-прежнему де-юре остается помощником президента – Песков

Владислав Сурков по-прежнему де-юре является помощником президента, уточнения нюансов по распределении обязанностей между руководителями администрации президента, в том числе по украинском направлению, продолжается, сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Сурков по-прежнему де-юре является помощником президента РФ", - сказал Песков. На вопрос, означает ли это, что Путин не хочет его отпускать, Песков сказал: "Я такого не говорил. Я констатирую ситуацию".

На просьбу прокомментировать, как происходит процесс распределения обязанностей в увязке с кадровыми назначениями в администрации президента Песков сказал: "Там речь идет о юридической формулировке, определенных нюансах с точки зрения пересечения функций с другими подразделениями администрации президента. Как это будет определено, мы вас проинформируем".

На уточняющий вопрос, кто будет заниматься вопросами взаимодействия с Украиной, Песков сказал: "Нюансировка продолжается".

Песков также отметил, что отношения России и Украины еще далеки "от устойчивого тренда" на нормализацию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

В ходе общения с журналистами во вторник Пескова спросили, повлияют ли недавние высказывания президента Украины Владимира Зеленского в Польше относительно причин начала Второй мировой войны на отношения Киева и Москвы.

"Я бы пока не говорил об отношениях двух стран: вы знаете, что, несмотря на такую робкую позитивную динамику в контактах двух государств, отношения еще далеки от устойчивого тренда на нормализацию, к нашему сожалению", - сказал Песков.