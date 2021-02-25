В СБУ изучат обнародованные в интернет-издании записи разговора якобы Медведчука и Суркова

Записи разговора якобы бывшего помощника президента России Владислава Суркова и народного депутата Виктора Медведчука внимательно изучат в Службе безопасности Украины.

"Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения", - сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-центре СБУ.

Ранее в одном из интернет-изданий была обнародована запись якобы разговора бывшего помощника президента России Владислава Суркова и Виктора Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.