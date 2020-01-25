Политика

11:25 25.01.2020

Песков: никаких изменений курса РФ на украинском направлении нет, говорящие об этом высказывают личную точку зрения

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Песков: никаких изменений курса РФ на украинском направлении нет, говорящие об этом высказывают личную точку зрения

Политика России на украинском направлении не менялась, заявил "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - сказал Песков.

Так он ответил на вопрос "Интерфакса", действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса.

Ранее в субботу политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".

Песков в свою очередь заявил "Интерфаксу", что никаких указов президента об отставке Суркова нет.

Теги: #рф #песков #украина #сурков
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