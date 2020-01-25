Песков: никаких изменений курса РФ на украинском направлении нет, говорящие об этом высказывают личную точку зрения
Политика России на украинском направлении не менялась, заявил "Интерфаксу" в субботу пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Любые рассуждения на эту тему - это личная точка зрения", - сказал Песков.
Так он ответил на вопрос "Интерфакса", действительно ли в политике Москвы в отношении Украины произошли изменения, которые корректно называть сменой курса.
Ранее в субботу политолог Алексей Чеснаков сообщил, что помощник президента РФ Владислав Сурков уходит с госслужбы "в связи со сменой курса на украинском направлении".
Песков в свою очередь заявил "Интерфаксу", что никаких указов президента об отставке Суркова нет.