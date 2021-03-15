СМИ опубликовали новые "пленки Суркова-Медведчука"

Украинское интернет-издание "Обозреватель" обнародовало новую запись разговора якобы народного депутата Виктора Медведчука (фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь) и бывшего помощника президента России Владислава Суркова, на которых "фигуранты" обсуждают, в частности, попытку экс-главы Службы безопасности Украины (на момент записи разговора – заместителя главы СБУ) Василия Грицака связаться с "министром обороны" т.н. "ДНР" Владимиром Кононовым.

"В распоряжение OBOZREVATEL попала новая аудиозапись разговоров, голоса на которых похожи на нардепа от "Оппозиционной платформы – За жизнь" Виктора Медведчука и экс-помощника президента России Владислава Суркова. Аудио редакция получила от достоверных источников. Всего в файле представлены три эпизода. В них стороны обсуждают связи с "министром обороны" террористов "ДНР" Кононовым, коррупционные схемы на оккупированных территориях (поставка наличных в Дебальцево), а также создание некого Совета городов. Кроме того, судя по записи, якобы Сурков озвучивал Медведчуку свое видение Минских соглашений и особого статуса Донбасса. Его собеседник, исходя из диалога, принимал активное участие в прописывании сценария, выгодного стране-агрессору России", - сообщает издание в понедельник.

На обнародованных записях стороны обсуждают попытку якобы Василия Грицака связаться с "министром обороны" т.н. "ДНР" Владимиром Кононовым (упоминается как "Царь"), для того, чтобы обсудить с представителем российских наемников на Донбассе схемы поставки "наличных" на временно оккупированные территории, в частности, в Дебальцево.

"Там с Царем связался Сергей Сергеич… Он не Сергей Сергеич… Это Грицак – первый заместитель председателя СБУ. А тот ему начал, да? "Ты знаешь, с кем ты разговариваешь?". Тот говорит: "Давай на нейтральной территории встретимся, обсудим этот самый железнодорожный узел. Как он называется? Дебальцево, да? Ну и доставку этих самых… А тот ему начал, типа, "Да вот, с кем ты разговариваешь?"… Как-то ему намекнуть, что тот тоже человек не маленький, он генерал-полковник, кстати… Он первый зампред СБУ. Это тот, кто со мной работает, и по пленным в том числе… Ну короче, скажи… Тот же не может ему по телефону объяснять… Просто скажи, нормальный человек тоже. Шестерок не даём", - рассказывает собеседник, голос которого похож на голос Виктора Медведчука.

В ответ на вопрос, о том, по "какой теме" якобы Грицак пытается связаться с Кононовым, он уточняет, что "тема – поставки наличных в Дебальцево".

Также собеседники обсуждают создание некоего Совета городов, который был "выброшен" вероятным Медведчуком из неназванных законов.

"Послушай, ты понял, почему совет городов я убрал, да? Потому что это соответствовало с этим... А если мы это отбрасываем, то тогда надо искать форму. А эта форма и будет совет городов", - заявляет своему собеседнику якобы Медведчук.

В пресс-службе Службы безопасности Украины обнародованные записи пока никак не прокомментировали.

Как сообщалось, в одном из интернет-изданий была обнародована запись якобы разговора Суркова и Медведчука, которые в 2014 году обсуждали поставки электроэнергии в оккупированный Крым и обмен пленными на Донбассе.

Тогда в пресс-центре СБУ сообщили: "Данные записи тщательно изучаются следственным и оперативным подразделениями СБУ относительно наличия в действиях собеседников признаков уголовного правонарушения".

Позднее Медведчука вызвали на допрос в СБУ, который состоялся 9 марта.

Кроме того, министр внутренних дел Украины Арсен Аваков заявил, что разговор Суркова и Медведчука, запись которого была обнародована в СМИ, не единичен, будут еще.

"Роль Медведчука тоже вылезает. Какие-то добрые люди взяли и опубликовали его разговор с Суровым. Мне, например, известно, что это не последний, там будут еще. И это потихоньку становится прозрачным и ясным", - сказал Аваков в интервью телеканалу "1+1".