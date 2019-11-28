В "Евросолидарности" раскритиковали идею создания спецоргана для расследования преступлений во время войны на Донбассе

Народный депутат фракции "Европейская солидарность", бывший командир Десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины Михаил Забродский заявил о недопустимости создания в Украине отдельного государственного органа, задачей которого будет расследование преступлений, совершенных за время российской военной агрессии.

"Любой создаваемый специальный орган опосредованно предусматривает под собой особый статус. Возникает вопрос: а почему для людей, которые взяли в руки оружие и вооруженным путем сопротивлялись законной власти, должен быть какой-то особый орган? Я не могу понять этого и вижу в этом только потакание агрессору", - заявил Забродский в четверг на совместной пресс-конференции по вопросу приоритетных задач встречи в Нормандском формате.

Ранее в СМИ была опубликована "концепция переходного правосудия", разработанная правозащитниками и представителями власти. Обсуждение документа прошло 20 ноября при участии генерального прокурора Руслана Рябошапки, его заместителя Гюндуза Мамедова и всех шести членов рабочей группы по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, которая входит в Комиссию по вопросам правовой реформы при президенте Украины; ожидается, что концепция будет в будущем утверждена указом главы государства.

Концепция предлагает наказание преступников, люстрацию руководителей оккупационных администраций, возвращение имущества, выплата компенсации и восстановление прав жертв и пострадавших, создание специального независимого органа "по восстановлению истины".