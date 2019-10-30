"Евросолидарность" зарегистрировала проект заявления Рады о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ - Геращенко

Фракция "Европейская солидарность" зарегистрировала проект заявления Верховной Рады о первоочередных шагах обеспечения евроатлантической интеграции Украины - приобретение полноправного членства в НАТО.

"Нас тревожат заявления с властного лагеря, что никто нам сейчас ПДЧ не даст, а значит, не стоит и настаивать. Если бы мы были "реалистами", строили внешнюю политику по принципу "никто нам безвиз, пока идет война, не даст" и не давили на наших партнеров, то до сих пор бы Украина не имела бы ни Соглашения об ассоциации, ни безвиз", - сопредседатель фракции "Европейская солидарность" Ирина Геращенко на своей странице в социальной сети Фейсбук.

Она подчеркнула, что не надо еще раз просить ПДЧ, поскольку Украина подала соответствующее обращение еще в 2008 году, однако надо актуализировать нашу позицию в этом вопросе.

"Предлагаем обратиться к НАТО с заявлением о подтверждении намерения Украины получить ПДЧ, и ожидаем, что парламенты стран-членов Альянса будут способствовать получению Плана", - отметила Геращенко.

Также нардеп сообщила, что сегодня на профильном комитете внешних отношений рассмотрение этого заявления был включен в повестку дня.

"Правда, само решение комитет примет только на следующем собрании", - добавила она.