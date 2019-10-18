Политика

12:27 18.10.2019

В "Европейской солидарности" расценили обвинения в адрес Порошенко в эфире телеканала "1+1" как пропаганду в стиле российского ТВ

1 мин читать
В "Европейской солидарности" расценили обвинения в адрес Порошенко в эфире телеканала "1+1" как пропаганду в стиле российского ТВ

Телеканал "1+1" в очередной раз прибегает к приемам российской пропаганды, заявила партия "Европейская солидарность" в связи с обвинениями в адрес лидера партии, пятого президента Украины Петра Порошенко

"Во время программы "Право на власть" ведущая Наталья Мосейчук позволила себе откровенную ложь в отношении президента Украины, заявляя о якобы уголовных правонарушениях в связи с мифическими "панамскими оффшорами" Петра Порошенко. При этом режиссура программы предусматривала, что ни сам Порошенко, ни его представители, ни его адвокаты, которые могли бы ответить на абсурдные обвинения авторов телевизионного действа, не имели возможности присутствовать на самой программе", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте в пятницу.

Накануне партия "Европейская Солидарность" получила приглашение на программу, но в последний момент оно было отменено со ссылкой на нехватку мест в телестудии.

"Это, однако, не удержало ведущих от навязывания обществу ложной информации, которую опровергли не только партия "Европейская Солидарность", а и правоохранительные органы Панамы, которые закрыли какие-либо дела против Петра Порошенко… Отсутствие сбалансированной позиции и права на ответ является прямым нарушением стандартов свободы слова и свидетельствует о полной политической ангажированности телеканала", - говорится в заявлении.

Теги: #1_1 #порошенко #евросолидарность
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

15:09 16.10.2019
Порошенко: Рада фактически поддержала отмену судебной реформы

Порошенко: Рада фактически поддержала отмену судебной реформы

13:06 16.10.2019
Прокуратура Панамы закрыла дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, открыто дело в связи с неправдивыми заявлениями Портнова - адвокат

Прокуратура Панамы закрыла дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко, открыто дело в связи с неправдивыми заявлениями Портнова - адвокат

12:21 16.10.2019
Прокуратура Панамы закрыла дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко

Прокуратура Панамы закрыла дело, начатое по заявлению Портнова против Порошенко

12:23 15.10.2019
Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит в Лондоне

Порошенко предложил странам-членам НАТО пригласить Украину на саммит в Лондоне

12:51 14.10.2019
Украинский народ уважает и гордится своей армией, а агрессор ее боится - Порошенко

Украинский народ уважает и гордится своей армией, а агрессор ее боится - Порошенко

22:59 12.10.2019
Украине необходимо в ближайшее время принять план действий по членству в НАТО

Украине необходимо в ближайшее время принять план действий по членству в НАТО

20:07 12.10.2019
Элладская церковь признала ПЦУ

Элладская церковь признала ПЦУ

16:20 12.10.2019
Порошенко в Лондоне назвал 7 приоритетных шагов, необходимых для избежания ловушки Кремля для Украины на Донбассе

Порошенко в Лондоне назвал 7 приоритетных шагов, необходимых для избежания ловушки Кремля для Украины на Донбассе

11:29 11.10.2019
Порошенко 12-14 октября в Лондоне примет участие в мероприятиях ПА НАТО

Порошенко 12-14 октября в Лондоне примет участие в мероприятиях ПА НАТО

19:49 10.10.2019
Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей в деле о нападении на Порошенко – адвокат

Суд постановил допросить Трубу и Портнова в качестве свидетелей в деле о нападении на Порошенко – адвокат

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Яременко: РФ демонстрирует уступчивость для отмены санкций без решения проблемы Донбасса по сути, лучшее решение – усилить на них давление

Украинская сторона надеется на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ноябре - Пристайко

США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

Новый вариант соглашения по Brexit одобрен лидерами стран ЕС – Туск

Рада создала временную спецкомиссию по реализации госполитики по восстановлению территориальной целостности Украины

ПОСЛЕДНЕЕ

Яременко: РФ демонстрирует уступчивость для отмены санкций без решения проблемы Донбасса по сути, лучшее решение – усилить на них давление

"Наш край" избрал нардепов Давыденко и Шахова сопредседателями – партия обновилась перед местными выборами

Украинская сторона надеется на проведение встречи лидеров "нормандской четверки" в ноябре - Пристайко

США и Турция договорились о прекращении огня на севере Сирии – Пенс

Интересы Ирландии в обновленном соглашении по Brexit соблюдены – Варадкар

Соглашение по Brexit оберегает мир и граждан – Юнкер

Маркарова считает целесообразным участие министра финансов в СНБО

Новый вариант соглашения по Brexit одобрен лидерами стран ЕС – Туск

ВАКС 18 октября начнет рассмотрение по сути дела о причинении "Укртелефильму" убытков почти на 70 млн грн

В Раде создана ВСК по изучению законности смены собственников телеканалов NewsOne, 112 и ZiK

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА