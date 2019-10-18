В "Европейской солидарности" расценили обвинения в адрес Порошенко в эфире телеканала "1+1" как пропаганду в стиле российского ТВ

Телеканал "1+1" в очередной раз прибегает к приемам российской пропаганды, заявила партия "Европейская солидарность" в связи с обвинениями в адрес лидера партии, пятого президента Украины Петра Порошенко

"Во время программы "Право на власть" ведущая Наталья Мосейчук позволила себе откровенную ложь в отношении президента Украины, заявляя о якобы уголовных правонарушениях в связи с мифическими "панамскими оффшорами" Петра Порошенко. При этом режиссура программы предусматривала, что ни сам Порошенко, ни его представители, ни его адвокаты, которые могли бы ответить на абсурдные обвинения авторов телевизионного действа, не имели возможности присутствовать на самой программе", - говорится в заявлении партии, опубликованном на ее сайте в пятницу.

Накануне партия "Европейская Солидарность" получила приглашение на программу, но в последний момент оно было отменено со ссылкой на нехватку мест в телестудии.

"Это, однако, не удержало ведущих от навязывания обществу ложной информации, которую опровергли не только партия "Европейская Солидарность", а и правоохранительные органы Панамы, которые закрыли какие-либо дела против Петра Порошенко… Отсутствие сбалансированной позиции и права на ответ является прямым нарушением стандартов свободы слова и свидетельствует о полной политической ангажированности телеканала", - говорится в заявлении.