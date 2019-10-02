Прогресс по формуле Штайнмайера есть, снимать с РФ санкции рано - Меркель

Канцлер Германии Ангела Меркель назвала прогрессом согласование "формулы Штайнмайера", но заявила, что говорить о возможном снятии санкций с России пока преждевременно.

"Мы добились прогресса, но нужно много дальнейших шагов. Это не значит, что мы уже можем снять санкции, но есть предпосылки, и все стороны сегодня это подтвердили, что теперь может состояться встреча (в "нормандском формате" - ИФ) на уровне глав государств и правительств", - сказала Меркель журналистам в Берлине.

В "нормандский формат" по урегулированию ситуации в Донбассе входят Германия, Россия, Украина, Франция.

Следующий саммит "нормандского формата" пройдет в Париже, сообщила также канцлер Германии. "Мы хотим найти дату, чтобы встретиться в Париже, в этот раз это будет Париж", - сказала Меркель.