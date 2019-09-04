Политика

18:14 04.09.2019

Скалецкая: Минздрав пока не имеет решения по ситуации в медуниверситетах, а от НАМНУ ждет новых инициатив

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Скалецкая: Минздрав пока не имеет решения по ситуации в медуниверситетах, а от НАМНУ ждет новых инициатив

Министерство здравоохранения Украины пока не имеет решения относительно ситуации, сложившейся в медицинских университетах, сообщила министр здравоохранения Зоряна Скалецкая.

"Если говорить о ситуации с медицинскими университетами, то ситуация серьезная. Ответа, что с этим делать, пока нет", - сказал она на пресс-конференции в Киеве в среду.

Скалецкая особо подчеркнула ситуацию в одесском медвузе.

"Я скажу, что в Одессе уже есть задержка с выплатой зарплаты из-за критичной ситуации. Эта ситуация пришла ко мне, и я должна буду с этим что-то делать", - сказала она, не озвучив возможные пути решения.

Комментируя ситуацию, сложившуюся с клиниками системы Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), Скалецкая отметила, что дальнейшее развитие этих клиник должно включать в себя компонент научной работы, который не учитывался при разработке концепции участия клиник НАМНУ в реформированной системе здравоохранения.

"У НАМНУ уже имеется видение развития этих клиник, вскоре они представят свои предложения", - сказал она.

Как сообщалось, в 2017-2018 гг. у Минздрава возник конфликт с ректором Одесского национального медицинского университета (ОНМедУ) Валерием Запорожаном, а также с ректором Национального медицинского университета им. Богомольца (Киев) Екатериной Амосовой.

Минздрав обвинял руководителей этих вузов в ряде финансовых нарушений и пытался отстранить их от должности. Со своей стороны ректоры подавали в суды многочисленные иски, которые не давали Минздраву возможности принимать кадровые решения.

Теги: #намну #зоряна_скалецкая
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