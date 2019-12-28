Кабмин усовершенствовал механизм финансирования пилотного проекта в клиниках НАМНУ

Кабинет министров усовершенствовал механизм финансирования пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оказания медпомощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях Национальной академии медицинских наук (НАМНУ).

Как сообщается на сайте Министерства финансов, соответствующее постановление, принятое Кабинетом министров, касается Национального института хирургии и трансплантологии имени А.А.Шалимова, Института нейрохирургии имени академика А.П.Ромоданова, Национального института сердечно-сосудистой хирургии имени Амосова, Национального научного центра "Институт кардиологии имени академика Н.Д.Стражеско".

Постановление утверждает усовершенствованный перечень высокоспециализированных услуг, предоставляемых бесплатно пациентам за счет средств государственного бюджета.

Для реализации пилотного проекта в госбюджете Украины на 2020 год предусмотрено 706,4 млн грн.

Как сообщалось, согласно аудиту эффективности реализации пилотного проекта по изменению механизма финансового обеспечения оказания медицинской помощи в отдельных научно-исследовательских учреждениях НАМНУ, проведенному Счетной палатой, НАМНУ не организовала на должном уровне реализацию пилотного проекта, а также не обеспечила в 2018-2019 годах надлежащего планирования и использования средств государственного бюджета.

По информации Счетной палаты, за два года действия пилота научно-исследовательские учреждения НАМНУ не перешли к новому принципу финансирования – оплаты предоставленных услуг высокоспециализированной медпомощи. В то же время учреждения сформировали конкретизированный перечень услуг третичной медпомощи и осуществили расчет их полного ресурсного обеспечения.

Аудиторы отмечают, что институты, участвующие в проекте, нарушали порядок направления пациентов и перечень медицинских услуг, оказывая медицинскую помощь всем обратившимся (за счет пилотного проекта должны предоставляться медицинские услуги в соответствии с определенным перечнем – ИФ).

Аудиторы установили факты взимания платы за предоставленную услугу у пациентов, которых участники пилота определяли по своему усмотрению. В целом от пациентов поступило 5,5 млн грн. Стоимость помощи рассчитывалась по тарифам, утвержденным КГГА. В случае Института нейрохирургии им. академика Ромоданова такие тарифы определялись самим учреждением. В то же время тарифы на услуги для участников пилотного проекта должен утверждать Минздрав.

Кроме того, участники пилота не вели учет пациентов и потраченных средств для предоставления услуг.

Пилотный проект был введен с июля 2017 года, на его реализацию направили 1,5 млрд грн. За счет этих средств было предоставлено 205,642 тыс. услуг, из них – 1,993 тыс. услуг не включено в утвержденный перечень услуг и договоров о медицинском обслуживании. Как следствие, 23 млн грн использовано с нарушением действующего законодательства.

Аудитом охвачено период с июля 2017 года по июль 2019 года.

Участниками пилота являются Национальный институт хирургии и трансплантологии им. Шалимова, Институт нейрохирургии им. академика Ромоданова, Национальный институт сердечно-сосудистой хирургии им. Амосова и Национальный научный центр "Институт кардиологии им. академика Стражеско".

В рамках пилота участники за средства госбюджета предоставляют населению третичную (высокоспециализированную) медицинскую помощь. Договоры о предоставлении соответствующих услуг учреждения заключали с НАМН, в сфере ведения которого они находятся.