Медицина

14:38 21.07.2021

Кабмин разрешил провести реорганизацию нескольких учреждений Нацакадемии меднаук

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Кабмин разрешил провести реорганизацию нескольких учреждений Нацакадемии меднаук

Кабинет министров разрешил провести реорганизацию и слияние нескольких учреждений Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), создав при этом два новых научных центра.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно ему, в частности, по предложению НАМНУ, путем реорганизации и слияния двух госучреждений – Национального научного центра радиационной медицины НАМНУ и Института гематологии и трансфузиологии НАМНУ - будет создано госучреждение Национальный научный центр радиационной медицины, гематологии и онкологии НАМНУ.

Кроме того, путем реорганизации и слияния Национального научного центра "Институт кардиологии им.Академика Стражеско НАМНУ и госучреждения "Институт генетической и регенеративной медицины НАМНУ" будет создан Национальный научный центр "Институт кардиологии, клинической и регенеративной медицины им.Стражеско".

Создание новых учреждений осуществляется в рамках расходов, предусмотренных в госбюджете на финансирование НАМНУ.

Теги: #намну #реорганизация #учреждения
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