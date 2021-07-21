Кабмин разрешил провести реорганизацию нескольких учреждений Нацакадемии меднаук

Кабинет министров разрешил провести реорганизацию и слияние нескольких учреждений Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ), создав при этом два новых научных центра.

Соответствующее решение правительство приняло на заседании в среду.

Согласно ему, в частности, по предложению НАМНУ, путем реорганизации и слияния двух госучреждений – Национального научного центра радиационной медицины НАМНУ и Института гематологии и трансфузиологии НАМНУ - будет создано госучреждение Национальный научный центр радиационной медицины, гематологии и онкологии НАМНУ.

Кроме того, путем реорганизации и слияния Национального научного центра "Институт кардиологии им.Академика Стражеско НАМНУ и госучреждения "Институт генетической и регенеративной медицины НАМНУ" будет создан Национальный научный центр "Институт кардиологии, клинической и регенеративной медицины им.Стражеско".

Создание новых учреждений осуществляется в рамках расходов, предусмотренных в госбюджете на финансирование НАМНУ.