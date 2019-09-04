Скалецкая: в первую очередь мы должны отработать экстренную медпомощь и трансплантацию

В последующей трансформации системы здравоохранения есть несколько приоритетов, которые нужно отработать в первую очередь, заявила министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая.

"Если говорить о приоритетах, я бы хотела отметить три ключевых блока. Согласно Конституции наивысшей ценностью является жизнь человека, и никто кроме Министерства здравоохранения этим не занимается. В первую очередь, мы должны отработать вопрос экстренной медпомощи, чтобы она работала надлежащим образом. Мы обсуждали это с министром инфраструктуры, ведь в первую очередь необходимо сделать дороги для доступности экстренной помощи. Второй приоритет это система трансплантации. Мы провели несколько консультаций и переговоров для того чтобы не оттягивать и сделать закон до конца текущего года. Третье - это доступная качественная высокотехнологичная медпомощь", - сказала она на пресс-конференции в Киеве в среду

По словам Скалецкой, приоритетами также является повышение уровня рождаемости в Украине и здоровье детей.

"Приоритетом является продолжительность жизни граждан и повышение уровня рождаемости, ведь за последние пять лет рождаемость сократилась на 40%. Это значит, что госполитика в этом вопросе должна быть определена",- сообщила министр.

По ее словам, еще одним важным направлением работы будет вакцинация.

"Первое - относительно эпидемий. Мы должны подготовить Порядок реагирования на инфекционные вспышки. Второе - вакцинация. Предыдущим составом министерства очень хорошо проработан вопрос закупки вакцин по календарю вакцинации. Но, у нас есть вопросы по вакцинации взрослых и этим необходимо заниматься ", - отметила Скалецкая.