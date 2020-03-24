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10:22 24.03.2020

Киев попросил НАМНУ направить инфекционистов в столичные медучреждения

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Киев попросил НАМНУ направить инфекционистов в столичные медучреждения

Киевская городская власть обратилась к Национальной академии медицинских наук Украины (НАМНУ) с просьбой направить в столичные больницы инфекционистов, специалистов эпидемиологического направления и специалистов по лабораторной диагностике, сообщила пресс-служба Киевской городской государственной администрации со ссылкой на первого замглавы КГГА Николая Поворозника.

"В сегодняшних условиях все должны объединить усилия в противодействии распространению вируса в стране. Именно с этой целью город обратился к Национальной академии медицинских наук Украины с просьбой направить в столичные больницы своих специалистов", - процитировала пресс-служба Поворозника.

Как сообщалось, в Киеве определены семь баз для госпитализации инфицированных коронавирусом, развернуто 385 коек. В структуре инфекционных отделений функционирует 69 боксов. Все семь медучреждений обеспечены экспресс-тестами на выявление коронавируса. В целом город приобрел 9 тыс. тестов.

Теги: #намну #коронавирус
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