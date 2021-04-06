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19:05 06.04.2021

Правоохранители собрали доказательства растраты средств, выделенных на ремонт отделения Института НАМНУ

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Правоохранители собрали доказательства растраты средств, выделенных на ремонт отделения Института НАМНУ

Следователи Национальной полиции собрали доказательства незаконной растраты бюджетных средств, выделенных на реконструкцию одного из отделений Института Национальной академии медицинских наук Украины – это уже второй подобный эпизод в НАМНУ за последние несколько лет.

Как сообщает управление коммуникации Национальной полиции, фигурант нового эпизода подписал документы, содержащие заведомо завышенную стоимость выполненных работ.

"В 2019 году полицейские начали уголовное производство по факту растраты государственных средств, которые предназначались для проведения реконструкции отделений Института Национальной академии медицинских наук Украины. В феврале прошлого года следователи направили в суд обвинительный акт в отношении должностных лиц медучреждения и предприятий-подрядчиков по фактам злоупотребления служебным положением. Фигуранты совершили служебный подлог и растратили более 10 млн грн государственных средств при проведении реконструкции одного из отделений", - отмечают в полиции.

Там подчеркивают, что сейчас следователи управления расследований коррупционных преступлений ГСУ Нацполиции, при процессуальном руководстве прокуроров Офиса Генерального прокурора, установили еще один факт растраты государственных средств должностным лицом медицинского учреждения по аналогичной схеме.

"Деньги должны были быть использованы на реконструкцию одного из отделений Института Национальной академии медицинских наук Украины", - уточняют правоохранители.

Они уточняют, что доказательная база вины подозреваемого "собрана в полном объеме, материалы с обвинительным актом направлены в суд".

В случае, если вина фигуранта будет доказана в суде, то ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.

Теги: #намну #правоохранители #хищение
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