Политика

10:50 04.09.2019

Премьер Украины предложил IT-отрасли создать Фонд развития человеческого капитала

1 мин читать
Премьер Украины предложил IT-отрасли создать Фонд развития человеческого капитала

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук предложил создать Фонд развития человеческого капитала для IT-отрасли, который бы управлялся самой отраслью.

"Проблема - нехватка кадров... Мы надеемся создать условия, чтобы отрасль росла быстрее", - сказал Гончарук в кулуарах встречи правительства с экспортной ИТ индустрией.

По его словам, средства этого Фонда пойдут на стипендии для талантливых студентов, гранты для молодых ученых и создание образовательной инфраструктуры.

В свою очередь глава Государственной налоговой службы (ГНС) Сергей Верланов сообщил, что предлагается ввести специальную опцию налогообложения для ФОП в IT-отрасли.

Помимо 5%-го единого сбора, 1,5%-го военного сбора и ЕСВ с двух минимальных зарплат, глава ГНС предполагает введение сбора на развитие человеческого капитала. Он будет администрироваться службой и поступать в Фонд, управляемый отраслью, а его ставка будет постепенно поднята с 1% в 2020 году до 5% в 2024 году.

По словам Верланова, эта опция налогообложения даст больше гарантий и преимуществ, однако переход на нее является добровольным, и желающие могут остаться на сегодняшней третьей форме налогообложения "упрощенцев".

Как подчеркнул Гончарук, в правительстве рассчитывают, что это позволит через 10 лет увеличить экспорт отрасли с $3млрд до 10 млрд, количество работников в отрасли возрастет с 165 тыс. до 650 тыс. человек.

Теги: #гончарук #it_отрасли
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:42 04.09.2019
Гончарук ожидает от СБУ вслед за МВД ликвидации управления по борьбе с экономической преступностью

Гончарук ожидает от СБУ вслед за МВД ликвидации управления по борьбе с экономической преступностью

00:23 04.09.2019
Президенты Еврокомиссии Юнкер и Евросовета Туск поздравили Гончарука с назначением в должность премьер-министра и выразили надежду на скорейшую встречу

Президенты Еврокомиссии Юнкер и Евросовета Туск поздравили Гончарука с назначением в должность премьер-министра и выразили надежду на скорейшую встречу

16:19 03.09.2019
Меркель пригласила премьера Украины в Берлин

Меркель пригласила премьера Украины в Берлин

14:31 02.09.2019
Заседания нового правительства не шоу и будут закрытыми для СМИ – Гончарук

Заседания нового правительства не шоу и будут закрытыми для СМИ – Гончарук

14:27 02.09.2019
Гончарук в 2020 г. ожидает 5%-го роста ВВП

Гончарук в 2020 г. ожидает 5%-го роста ВВП

13:40 02.09.2019
Зеленский обязал Гончарука до 2020 г. ввести продажу имущества компаний-банкротов только через систему ProZorro

Зеленский обязал Гончарука до 2020 г. ввести продажу имущества компаний-банкротов только через систему ProZorro

13:26 02.09.2019
Премьер Украины ожидает полной валютной либерализации и либерализации рынка труда в 2020 г.

Премьер Украины ожидает полной валютной либерализации и либерализации рынка труда в 2020 г.

13:22 02.09.2019
Следующий год станет годом тотальной цифровизации Украины – премьер

Следующий год станет годом тотальной цифровизации Украины – премьер

13:16 02.09.2019
Либерализация рынка земли в Украине планируется с середины 2020 г.

Либерализация рынка земли в Украине планируется с середины 2020 г.

12:46 02.09.2019
Гончарук хочет переформатировать заседания Кабмина и отказаться от "показухи"

Гончарук хочет переформатировать заседания Кабмина и отказаться от "показухи"

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Гончарук ожидает от СБУ вслед за МВД ликвидации управления по борьбе с экономической преступностью

Рада направила в КС законопроект, предусматривающий право парламента создавать консультативные и совещательные органы

Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов полномочий за неперсональное голосование и прогулы

Рада направила в КС законопроект об изменениях в Конституцию по уменьшению количества нардепов до 300 и закреплению пропорциональной избирательной системы

Рада отправила в КС проект конституционных изменений о законодательной инициативе народа

ПОСЛЕДНЕЕ

"Слуга народа" предлагает урегулировать назначение членов Нацсовета телерадиовещания и защитить цифровое вещание от непрозрачных компаний

Екатерина Коваль претендует на пост замминистра обороны Украины

Рада сможет принять направленные в КС законопроекты в 2020 году - представитель президента в КС Вениславский

Рада направила в КС законопроект, предусматривающий право парламента создавать консультативные и совещательные органы

Принятые Радой изменения в Конституцию об отмене депутатской неприкосновенности направлены на подпись президенту

Рада направила в КС законопроект о лишении нардепов полномочий за неперсональное голосование и прогулы

Рада направила в КС законопроект об изменениях в Конституцию по уменьшению количества нардепов до 300 и закреплению пропорциональной избирательной системы

ФРГ выделила еще EUR1 млн на проекты УВКБ ООН в помощь жителям Донбасса

Джонсон лишился большинства в парламенте

Рада отправила в КС проект изменений в Конституцию о парламентских уполномоченных в разных сферах

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
instaforex
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА