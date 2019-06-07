Политика

19:02 07.06.2019

Вакарчук хорошо относится к люстрации приближенных к Януковичу чиновников, но считает неправильным отказываться от всех профессионалов, работавших во власти

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Вакарчук хорошо относится к люстрации приближенных к Януковичу чиновников, но считает неправильным отказываться от всех профессионалов, работавших во власти

Лидер партии "Голос" Святослав Вакарчук разделяет идею люстрации чиновников, которые имели прямое отношение к правительству экс-президента Виктора Януковича.

"Люди, которые имели прямое отношение к преступному режиму Януковича, не имеют права сегодня занимать должности. Но под этим соусом лишаться всех профессионалов, которые так или иначе работали в украинской власти, я считаю, неправильно", - сказал Вакарчук в эксклюзивном интервью агентству "Интерфакс-Украина".

Вакарчук убежден, что люстрацию необходимо было провести еще в 1991 году. "Если бы мы, как балтийские страны сделали люстрацию тех, кто работал в КГБ, было бы намного проще. Сейчас у нас все так запуталось, что в 2019 году откатить на начало невозможно", - сказал лидер партии.

Вместе с тем он высказался за существенное сокращение административного аппарата. "Но сильный административный аппарат должен быть основой в стране. Моя идея такова: уволить неэффективных чиновников, оставить их малое количество, повысить им зарплаты, всех проводить через серьезные экзамены, а не формальные тесты", - сказал Вакарчук.


Полный текст интервью будет опубликован в новостной ленте и в открытом доступе на сайте агентства "Интерфакс-Украина".

Теги: #вакарчук #люстрация
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