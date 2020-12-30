Люстрационная проверка еще не завершена по семи членам правительства – аппарат Рады

Проверка, предусмотренная законом Украины "Об очищении власти", все еще не завершена по семи членам украинского правительства.

В частности, согласно ответу аппарата Верховной Рады на запрос агентства "Интерфакс-Украина", все еще не завершена ранее начатая люстрационная проверка в отношении: вице-премьер-министра – министра цифровой трансформации Михаила Федорова (начата 2 сентября 2019 года, повторно начата 10 марта 2020 года), вице-премьер-министра – министра по вопросам стратегических отраслей промышленности Олега Уруского (начата 17 июля 2020 года), министра социальной политики Марины Лазебной (начата 16 марта 2020 года), министра юстиции Дениса Малюськи (начата 2 сентября 2019 года, повторно начата 10 марта 2020 года), министра развития экономики, торговли и сельского хозяйства Игоря Петрашко (23 марта 2020 года), министра обороны Андрея Тарана (10 марта 2020 года) и министра культуры и информационной политики Александра Ткаченко (начата 9 июня 2020 года).

Что касается остальных членов правительства, в том числе премьер-министра Дениса Шмыгаля, то по ним проверка завершена. По ее результатам установлено, что к ним не применяются запреты, определенные частью 3 и 4 статьи 1 закона Украины "Об очищении власти".