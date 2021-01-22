Для деоккупированных территорий необходимо принимать новый закон о люстрации на основе и по стандартам ООН

Вице-премьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Украины Алексей Резников считает, что для деоккупированных территорий необходимо принимать новый закон о люстрации на основе и по стандартам ООН.

"Мы проанализировали законодательство о люстрации после 2014 года. Оно было необходимо, но было достаточно тотальным, оно не давало возможности судебного контроля и не давало возможности человеку, в случае, если он считает, что его право несправедливо ограничили, поставить вопрос об отмене применения к нему люстрационных норм. Поэтому мы считаем, что тут судебный контроль должен быть для того, чтобы люди могли поставить вопрос, что его зря включили в ту или иную категорию, и он не должен под нее подпадать", - сказал Резников журналистам в пятницу.

Вице-премьер отметил, что для будущих деоккупированных территорий будет необходимо принять новый закон о люстрации.

"Я думаю, что есть смысл писать новый закон. Так как тогда писали на скорую руку. Я думаю, что сегодня в обществе есть большое внимание и возмущение, и просто так простить кого-то невозможно. Поэтому, я думаю, что нужно писать закон на основе и по стандартам ООН", - подчеркнул Резников.

Таким образом, должны быть введены ограничения относительно занятия должностей гражданами, которые были привлечены к деятельности оккупационных сил и оккупационных администраций, разделяя на несколько категорий в зависимости от места службы или работы.

"Если человек работает сегодня, например, в МГБ, преданно служит оккупационному режиму, то он точно не может завтра работать в деоккупированном Донбассе или в Национальной полиции. Именно в этом будет заключаться ограничение в правах по люстрации", - добавил вице-премьер.

Резников отметил, что предполагается создание некоего органа, который будет иметь компетенцию принимать решения об ограничении прав.